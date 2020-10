Soirée spéciale avec Blanche Gardin sur C8, vendredi 13 novembre

Vendredi 13 novembre dès 21:05, C8 vous proposera une soirée inédite exceptionnelle avec Blanche Gardin : son dernier opus récompensé d’un Molière suivi de son tout premier « seule en scène ».

21:15 Bonne nuit Blanche

En première partie de soirée, son dernier « seule en scène » Bonne nuit Blanche, a valu à la comédienne un second Molière de l’humour en 2019, après celui remporté en 2018 pour son précédent opus « Je parle toute seule ».

Dans un monologue grinçant et désopilant, l’humoriste se livre à des confessions, celles d’une quarantenaire désenchantée obsédée par le sexe et les rapports humains. Avec sa petite robe de princesse corsetée et son air de ne pas y toucher, l’artiste captive son public qui n’en revient pas de ce qu’il entend. Un numéro de stand-up plein d’autodérision où l’humour s’invite dans chaque phrase ciselée avec talent par celle pour qui « faire rire s’apparente à de la médecine d’urgence ».

Spectacle capté au Théâtre Fémina à Bordeaux en 2019.

23:00 Il faut que je vous parle

En deuxième partie de soirée, Il faut que je vous parle, une version inédite du spectacle animé par Fabcaro. Dès ce premier spectacle en 2015 déjà, Blanche Gardin osait tout. Et même de n’en conserver la trace qu’en version audio. Fan de l’auteur de bandes dessinées Fabcaro, Blanche lui a demandé de la dessiner sur scène afin de pouvoir utiliser l’enregistrement sonore du spectacle et de créer ainsi le premier stand-up animé. L’intense sobriété du trait de Fabcaro rend magnifiquement hommage aux propos désespérément outrés de Blanche Gardin.

Dans Il faut que je vous parle, l’humoriste s’attaque en effet avec délectation et sans complexe aux sujets les plus tabous : sexe, religion, célibat, maternité… C’est le résultat de cette fusion pleine de modernité et de créativité que C8 vous propose de découvrir. Une performance inédite pour Blanche Gardin comme pour Fabcaro : le premier stand-up animé.