“Boyard Land” de retour sur France 2 samedi 7 novembre pour une spéciale Halloween

Évènement sur France 2, le parc d'attraction “Boyard Land” rouvre ses portes dans une ambiance des plus féériques pour sa seconde saison à découvrir samedi 7 novembre à 21:05.

Magie, fantaisie et frayeurs sont au rendez-vous pour des soirées d’exception présentées par Olivier Minne.

Le directeur, Willy Rovelli et sa troupe sont bien décidés à faire vivre une soirée inoubliable aux visiteurs de Boyard Land. C‘est donc dans ce parc aussi bizarre que merveilleux, peuplé d’individus aussi étranges que fantastiques que deux équipes de célébrités vont s’affronter sur d'étonnantes attractions et tenter de remporter un maximum de boyards pour l’association qu’elles représentent.

Pour cette spéciale Halloween :

L’équipe Rouge sera composée de : Candice Pascal, Magloire, Teheiura Teahui, Terence Telle qui joueront pour l’association « Sourire a la vie ».

Depuis 2006, l’association Sourire à la vie accompagne les enfants atteints du cancer pour les aider à traverser les épreuves de la maladie et à préserver leur enfance.

Sourire à la vie agit directement pour réduire la douleur et l’anxiété des soins. Présente à l’hôpital et à l’extérieur dans un espace de vie unique en France qui favorise la convalescence, l’éducation et l’épanouissement, l’association travaille à diminuer les effets secondaires des traitements et les séquelles à long terme.

Pour en savoir plus https://www.sourirealavie.fr/

L’équipe Blanche sera composée de : Sylvie Tellier, Clémence Botino, Donel Jack´sman, Christophe Lemaitre qui joueront pour l’association « Les bonnes fées ».

Les Bonnes Fées, une association d’intérêt général à but non lucratif, a principalement pour but d’intervenir auprès du grand public pour améliorer leurs conditions de vie. Elle vient en aide aux personnes les plus démunies, atteintes de maladies et/ou isolées. Au-delà d’une collecte de fonds, l’association a pour but de sensibiliser le grand public à l’entraide, en adoptant un mode de vie axé sur la générosité, le respect et l’écoute des autres.