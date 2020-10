“Mask Singer” : TF1 dévoile de nouveaux indices sur Hibou (vidéo)

Samedi 24 octobre, Camille Combal vous proposera de suivre dès 21:05 sur TF1 la seconde soirée de “Mask Singer”. En avant-première, découvrez de nouveaux indices sur Hibou.

Bouche et Loup ont révélé leur identité samedi dernier mais l'enquête continue. Sans plus attendre, commencez l'enquête en famille et avec vos amis.

En exclusivité, MYTF1 vous propose de découvrir de nouveaux indices sur Hibou. Qui se cache derrière le masque ? C'est à vous de le découvrir !

Mais avant de découvrir ces nouveaux indices, retour sur les tous premiers dévoilés lors du 1er prime et la prestation d'Hibou.

Les premiers indices

L’enquête pour démasquer Hibou commence maintenant. Alors, ouvrez vos sens, observez tous les détails et tentez de deviner qui se cache derrière ce masque.

La prestation en live de Hibou

Pour sa première prestation, Hibou chante « Jailhouse Rock » d’Elvis. Saurez-vous deviner qui se cache derrière le masque d’Hibou ?

TF1 dévoile de nouveaux indices

Découvrez les nouveaux indices dévoilés par TF1 et rendez-vous samedi soir à 21:05 pour découvrir une nouvelle prestation en live de Hibou...