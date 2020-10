“La France a un Incroyable Talent” : 2ème soirée des auditions, mardi 27 octobre sur M6

Mardi 27 octobre à 21:05, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la seconde soirée des auditions de la 15ème saison de “La France a un Incroyable Talent”.

Après une première soirée complètement déjantée, La France a un Incroyable Talent repart pour une deuxième soirée d'auditions ! Au programme, des dizaines d'artistes de tous horizons vous attendent et tenteront d'aller décrocher les 3 oui nécessaires pour accéder à la prochaine étape ! À moins bien-sûr qu'un Golden Buzzer ne propulse un nouveau talent directement en finale !

Danse, chant, acrobaties, disciplines inédites, La France a un Incroyable Talent continue d'innover et vous garantit cette semaine encore un spectacle pour tous les goûts.

Au sommaire de ces nouvelles auditions :

Sadeck et Neylia : Sadeck connait bien La France a un Incroyable Talent puisqu'il en a été finaliste lors de la saison 12 avec son groupe de danse « Géométrie Variable ». Mais ce soir c'est un tout nouveau numéro qu'il vient présenter accompagné de sa fille Neylia ! Admirative du parcours de son papa et après l'avoir vu sur scène lors de la finale du talent show il y a 3 ans, la jeune fille réalise un rêve ce soir en participant à son tour au concours. Le jury sera-t-il aussi bluffé qu'en 2017 ?

Ezra : Issu de la communauté gitane, Ezra, 25 ans, chante pour donner du courage aux jeunes victimes d'homophobie et de transphobie. Engagé et à fleur de peau, il tentera, ce soir, de convaincre le jury en interprétant un titre qu'il a entièrement écrit et composé en soutien à l'association « Le Refuge ». Un moment bouleversant.

Lisa : À 16 ans, Lisa est une jeune fille comme tant d'autres si ce n'est son goût pour les chansons d'une autre époque. Sa particularité ? Réinterpréter des chansons festives des années 80, seule en piano-voix, pour leur donner un tout autre ton. Son grain et ses propositions originales séduiront-ils nos deux chanteuses professionnelles du jury ?

Johannes Stötter : Champion du monde de body painting, Johannes, 42 ans, est le premier artiste du genre à fouler la scène de La France a un Incroyable Talent. Ses performances d'illusions en live, réalisées sur le thème des animaux, font un carton. Pour l'émission, Johannes a souhaité sensibiliser le public à la pollution des océans. Nos jurés se laisseront-ils embarquer dans son univers ?

Wonsembe : Venu tout droit de Marseille, ce collectif de 6 athlètes autodidactes de 21 à 30 ans formé dans la rue, réunit un savoureux mélange d'acrobaties, de parkour et de pyramides humaines. Vivant de leur art et de leurs représentations dans toute la France grâce à la quête, ces amis voient en l'émission une véritable opportunité pour se faire connaître du grand public. Un tour de force spectaculaire et engagé qui cherchera à faire passer le message que, peu importe le milieu dans lequel on naît, il est toujours possible de réaliser de grandes choses. Confirmeront-ils cet adage en se qualifiant pour la prochaine étape ?