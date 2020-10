Vendredi 20 novembre à 22:45 sur France 2 dans “Basique, Le Concert”, retrouvez un concert inédit de Vitaa et Slimane.

Ces deux artistes forment le duo incontournable du moment qui depuis des mois enchaine les succès.

En attendant leur tournée, on les retrouve ici, entourés de leurs musiciens, pour une création unique et intimiste où ils interpréteront tous leurs plus grands tubes.

Un concert où ils se racontent, montrent et dévoilent toute leur complicité.