“La France a un Incroyable Talent” : 4ème soirée des auditions, mardi 10 novembre sur M6 (vidéo)

Mardi 10 novembre à 21:05, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la quatrième et avant-dernière soirée des auditions de la 15ème saison de “La France a un Incroyable Talent”.

Pour cette nouvelle journée, ils sont encore nombreux à tenter leur chance afin de décrocher leur qualification pour la suite de la compétition. Un minimum de 3 « oui » leur permettra d'accéder aux délibérations, à moins de décrocher l'un des derniers Golden Buzzer synonyme de qualification directe en finale !

Mercredi soir, pour notre plus grand plaisir, une multitude de talents surprenants parmi lesquels :

Luan Pommier : Du haut de ses 20 ans, Luan, chanteuse et musicienne, est une prodige de la musique qui maitrise le piano, son instrument de prédilection, mais aussi le violon et la batterie ! Atteinte de la maladie de Leber, qui la prive d'une grande partie de ses facultés visuelles, la musique a toujours été présente dans sa vie, comme un moyen de l'aider à sortir de sa bulle. Sur la scène de La France a un Incroyable Talent, que penseront nos deux chanteuses professionnelles de son incroyable voix groovy ?

Kyra Jean Green : Née en France et habitant à Montréal, Kyra est danseuse professionnelle de contemporain depuis 15 ans. Un art qu'elle utilise pour exprimer des choses qu'elle ne peut exprimer avec les mots. Pour sa venue en France, elle rendra hommage à sa tante atteinte de la maladie d'Alzheimer. Une performance d'une grande poésie.

Fils de Flûte : Un musicien bricoleur et créatif, à l'image de son nom de scène, capable de faire un instrument de musique avec toutes sortes de déchets du quotidien ! Écologiste et engagé, Fils de Flûte est un modèle de recyclage qui vous révèlera comment donner une seconde vie innovante aux objets dont vous ne voulez plus. Le jury se laissera-t-il séduire par son univers ?

Pierre de Monfort : Sapeur-pompier pendant 31 ans, Pierre alias « Pierrot » profite de sa retraite pour développer un tout autre talent, celui de chansonnier. Du haut de ses 88 ans (et demi), il partagera l'une de ses chansons qu'il a lui-même écrite et composée ! Après Slow Périlleux la semaine dernière, notre deuxième papi-artiste de la saison fera-t-il sensation ?

Akira : Uekusa et les Yumbo Dump vous avaient manqué ? Après les exploits de ses compatriotes nippons, un nouveau Japonais tout aussi créatif se lance dans l'aventure cette saison ! Golden Buzzer à venir pour Sugar Sammy ?