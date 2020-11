« On the road again » : le spectacle de Chantal Ladesou à voir sur C8 vendredi 4 décembre

Vendredi 4 décembre à 21:05, C8 diffusera le spectacle de Chantal Ladesou « On the road again » enregistré au Dôme de Paris (Palais des Sports).

Avec sa voix rauque, son sens du rythme et son ton inimitable, Chantal Ladesou s'est imposée comme une bête de scène, qui manie avec brio l'autodérision. Surprenante, gaffeuse et charmeuse, elle est l'une des humoristes incontournables chères au coeur des téléspectateurs et des spectateurs de ses spectacles. En 2019, la comédienne Chantal Ladesou quittait momentanément le théâtre et le cinéma pour présenter un nouveau one woman show, un spectacle à son image, plein de gouaille et de charme. Chantal Ladesou monte seule en scène pour nous raconter les nouvelles aventures que sa famille lui fait vivre. Ses enfants ont grandi et lui offrent aujourd’hui de nouveaux rôles : mère toujours, mais aussi belle-mère, et grand-mère. Sans oublier Michel, son mari depuis quarante ans qui n’est pas épargné par l’humour ravageur de sa moitié. Un spectacle transgénérationnel plein d’autodérision, diffusé pour la première fois en clair à la télévision.