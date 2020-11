Julia Vignali vous donne rendez-vous ce mercredi 4 novembre à 21:05 sur M6 pour “Le Meilleur pâtissier” dont le thème sera cette semaine « Vive l'Alsace ! ».

Mercredi soir, direction l'Alsace pour une escapade pleine de gourmandises au pays du bretzel ! Pour cette 7ème semaine de concours, nos 8 pâtissiers encore en lice partent en virée dans l'une des plus belles régions de France ! Alors, qui décrochera le tant convoité tablier bleu et qui devra malheureusement quitter le concours ?

Le défi de Cyril : Le mannele

Nos pâtissiers amateurs ont 2 heures pour transformer le mannele, ce petit biscuit alsacien qu'on offre pour célébrer la Saint-Nicolas, en un véritable gâteau pâtissier à leur effigie. À eux de rivaliser de gourmandise et d'imagination pour réaliser le plus fidèle des autoportraits en gâteau, sans oublier d'y intégrer les épices typiques de cette spécialité alsacienne !

L'épreuve technique de Mercotte : Le storichenescht

Pour cette 2e étape de leur escapade alsacienne, Mercotte va demander à nos pâtissiers amateurs de réaliser LE symbole par excellence de l'Alsace : un gâteau nid de cigogne ! Le storichenescht est composé de 3 étages de biscuit à la bière, garni d'une crème à l'eau-de-vie, et d'une compotée de quetsches. Ce gâteau requiert une grande maîtrise technique pour parvenir à réaliser le délicat nid en caramel abritant des œufs de cigogne en chocolat tempéré.

L'épreuve créative

Nos 8 pâtissiers vont devoir mettre à profit leur créativité pour mettre à l'honneur l'Alsace ! Maison à colombages, bretzel, chope de bière… à eux de réaliser un gâteau gourmand inspiré du patrimoine alsacien.

Pour cette épreuve, une surprise de taille attend nos pâtissiers amateurs ! Ils pourront compter sur la présence exceptionnelle du chef Pierre Hermé, Meilleur Pâtissier du Monde 2016 et natif de Colmar, pour juger leurs créations ! À eux de faire honneur à l'un des plus célèbres chefs alsaciens dont les macarons et autres merveilleuses créations ont fait le tour du monde et façonné son inégalable renommée !