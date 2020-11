“District Z” arrive le 11 décembre sur TF1 avec Denis Brogniart, les 1ères images (vidéo)

A découvrir vendredi 11 décembre à 21:05 sur TF1, “District Z”, une création 100% française où des personnalités devront, dans ce jeu d'aventure familial nouvelle génération, se surpasser pour leurs associations en échappant aux créatures et en réussissant des épreuves dans des décors grandioses et sous l'œil avisé de Denis Brogniart.

La légende :

Dans un lieu reculé du pays, à l’abri des regards, un scientifique richissime et un peu fou, connu sous le nom de Professeur Z, menait dans le plus grand secret des expériences interdites jusqu’au jour où son laboratoire explosa bouleversant ainsi toutes les vies alentours.

Pour sécuriser le périmètre, l’armée dut alors intervenir, encerclant la zone et défendant quiconque d’y pénétrer ou d’en sortir.

Cette zone est maintenant appelée : le “District Z”.

Dix ans plus tard, une vidéo terrifiante est lancée sur les réseaux sociaux du monde entier par le Professeur Z, qui s’ennuie beaucoup trop, coincé dans son bunker. Pour se divertir, il permet alors à une poignée de courageux d’entrer une nuit dans le “District Z” afin de tenter de dérober une partie de sa fortune. Mais attention son armée de créatures veille !

Le concept et les enjeux :

Derrière les portes d’une zone infestée de créatures et contrôlées par le mystérieux Professeur Z, 5 personnalités ont toute une nuit pour relever une série d'épreuve entre challenges physiques, défis d'agilités et résolution d'énigmes. Elles seront constamment déstabilisées par les créatures dont la plupart feront tout pour leur dérober leur "vie" confiées plus tôt par Denis Brogniart.

Les personnalités iront au-delà de leurs limites physiques et émotionnelles pour la bonne cause. Chaque épreuve relevée leur permettra de remporter des « Pass ». Plus ils acquièrent de « Pass », plus ils auront la possibilité d’ouvrir des coffres dans la chambre forte du Professeur Z pour tenter de dérober un maximum de lingots d'or au profit de leur association.

Mais attention, leur temps est compté puisqu'ils auront jusqu’au petit matin pour revenir sains et saufs avec leur butin… Passé ce délai, les portes du “District Z” se refermeront sur eux définitivement !

Véritable plus-value du programme, toutes les créatures du “District Z” sont en réalité d’anciens employés du Professeur Z, ainsi que quelques invités malchanceux présents la nuit du drame. Il y a également quelques militaires, les premiers à avoir foulés le sol du District lors de la mission de reconnaissance des années auparavant. Ne sachant pas ce qui les attendait, ils ont subi le même sort et font maintenant partie de la horde commandée par le Professeur Z.

Parmi eux, le Majordome, l'employé N°1 du Professeur Z, il est ses yeux et sa voix tout le long du programme. L'explosion lui a laissé quelques dommages... De quoi se délecter devant ses agissements surprenants et drôles, lui qui ne cessera d’intervenir bien qu'il n'y soit pas toujours invité !

C’est également auprès du Majordome que les personnalités auront la possibilité de récupérer une " vie " contre du temps en moins dans la chambre forte

Afin de rendre l’expérience de nos célébrités encore plus éprouvantes, le Professeur Z enverra tout au long de la nuit ses créatures : les créatures « zombies » qui feront tout pour dérober la « vie » des invités et les créatures « perturbatrices », un peu folles et surtout très agaçantes avec leurs cris stridents, leurs rires et leurs grimaces, qui mettront tout en œuvre pour ralentir les célébrités dans la réussite des épreuves.

Les premières images exclusives