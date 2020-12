Le 44ème Festival international du cirque de Monte-Carlo à voir sur France 3 lundi 28 décembre

Pour les fêtes, France 3 vous invite, lundi 28 décembre à 21:05, à passer une soirée à Monaco et à vibrer avec les chevaux du 44ème Festival international du cirque de Monte-Carlo.

Le 44e Festival attribuera cette année une place d'honneur au cheval. Chevaux arabes, frisons, étalons espagnols et portugais présentés par l'équipe de cavaliers du Cirque national suisse Knie.

Un spectacle pour toute la famille, qui réunit grands et petits… c’est la magie du cirque.

Avec :



Les représentants en piste des plus grandes familles circassiennes : Ivan Knie, Maicol et Wioris Errani. Caroussel, chevaux de poste et chevaux de plein air seront les temps forts de ces performances.

Le fil rouge du spectacle sera cette année assuré par le « Prince des clowns », Henry Ayala dont les nombreux gags émailleront les soirées. Et cet artiste complet, comme il en existe très peu, prouvera également ses qualités de… funambule !

Les Dandys feront également sensation à la barre russe avec un enchaînement de prouesses techniques : triples sauts périlleux avant et arrière, triples sauts carpés avant et arrière combiné avec des pirouettes… du jamais vu !

Les Clowns en Folie : emblème du Festival depuis plus de 20 ans, ils accueilleront le public en musique. Créée en 1968, la formation, dont le répertoire très varié est apprécié des petits comme des grands, a compté de nombreux clowns et augustes musiciens. Elle est composée de 12 Clowns musicaux pour le Festival.

Les Flying Tuniziani dans un numéro époustouflant de trapèze volant. Les 9 artistes qui travaillent en double ligne réalisent une succession de prouesses à plus de 10 mètres de hauteur : doubles sauts périlleux en planche avec pirouettes, triple saut périlleux carpé, double saut avec double pirouette rattrapé par les pieds, exercice unique au monde, et bien sûr, l’emblématique quadruple saut périlleux !

Les chiens de Sandro Montez : passionné par les animaux depuis son plus jeune âge, Sandro Montez a monté il y a trois ans son propre numéro de chiens avec des border collies, belgian papillons et chihuahuas. Et il sera impossible au public de discerner qui du dresseur ou des chiens se divertit le plus !

Extreme Fly, barristes : ces quatre gymnastes ukrainiens de haut niveau ont parfaitement réussi leur reconversion professionnelle et présentent des exercices spectaculaires sur les trois barres fixes qu’ils utilisent pour leur numéro. Capables de passer avec une aisance remarquable d’une barre à l’autre, et même de la première à la troisième barre, ils sont parvenus à synchroniser leur numéro de manière spectaculaire.