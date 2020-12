“A vous de trouver le coupable”, le nouveau jeu de France 3, à découvrir le 27 décembre

Dimanche 27 décembre à 15:15, France 3 lancera “A vous de trouver le coupable” un jeu d’un genre tout à fait nouveau. Vous allez être plongés au coeur d'une enquête policière et le patron de l'enquête, c'est vous ! Pour gagner, une seule solution... Trouvez le coupable.

Au cours de 2 enquêtes, les téléspectateurs vont devoir trouver et désigner le coupable d’un meurtre à l'aide de différents éléments dévoilés au cours de l’émission. Emma Lefèvre et Olivier Caratis, le duo d’enquêteurs s’adresseront directement aux téléspectateurs et leur communiqueront régulièrement les éléments nouveaux de l’enquête ainsi que toutes les pièces du dossier : rapports d’autopsies, auditions des témoins, interrogatoires des suspects, mises sur écoute, vidéosurveillances...

Un récit imaginaire fictionné et structuré par des reconstitutions et des témoignages des différents protagonistes: les enquêteurs, le médecin légiste, la juge d’instruction, les suspects, avec pour chacun d’entre eux des éléments incriminants et d’autres disculpants.

Tout au long de l’enquête, les téléspectateurs vont pouvoir communiquer le chiffre correspondant au coupable par SMS ou par téléphone.

A la fin de chaque épisode, un tirage au sort parmi les bonnes réponses désignera le grand gagnant qui remportera la somme de 3000 €.

« Alors soyez bien attentifs à tout ce que vous allez voir, à tout ce que vous allez entendre car chaque détail compte. C’est à vous de trouver le coupable. »

Épisode 1 Qui a tué Françoise Jouve ?

Aix en Provence.

Le corps d’une femme à la tête d’une immense fortune est découvert au petit matin, au pied de son hôtel particulier. Manifestement, elle a été défenestrée.

La veille au soir, elle organisait un dîner avec 6 personnes. 6 personnes qui avaient toutes une bonne raison de la tuer.

Épisode 2 Qui a tué Laura Durand ?

Mers les Bains, ville balnéaire du nord de la France.

Le corps d’une grande romancière à succès est retrouvé dans une cabine de plage. Elle a été étranglée.

La veille, elle était revenue, après de longues années d’absence, dans sa ville natale pour dédicacer son nouveau livre. Elle en avait profité pour réunir tous ses proches…

Et tout laisse penser que c’est parmi eux que se trouve le coupable.

Dans chaque épisode, des personnages récurrents et une nouvelle intrigue interprétée par une troupe de comédiens :

Rôles récurrents : Julie Farenc-Deramond (Emma Lefèvre), Jean-Pierre Malignon (Olivier Caratis), Aline Afanoukoé (Marie-Hélène Mansart), Andy Cocq (Philippe Mercier).

Et la troupe de comédiens : Augustin Boyer, Christophe Chêne-Cailleteau, Julie Dommanget ,Vincent Paquot , Régis Royer, Patricia Thibault, Mathilde Vitry.

Dans le rôle de Laura Durand : Caroline Bal.

Dans le rôle de Françoise Jouve : Blanche Raynal.