“Emmanuel” : le one man show de Manu Payet diffusé sur C8 samedi 2 janvier

Samedi 2 janvier 2021 à 21:05, C8 diffusera en première exclusivité le spectacle “Manu Payet : Emmanuel” capté en 2018 à l'Olympia.

Après dix ans d’absence de la scène, “Emmanuel” signe le retour de l’acteur-réalisateur Manu Payet au one man show.

Nommé dans la catégorie « meilleur spectacle d’humour » aux Molières 2018, ce spectacle fut unanimement applaudi tout au long de sa tournée et de ses représentations parisiennes. Souvenirs d’ado, références familiales, vie de couple...

Aujourd’hui jeune quadra, Manu Payet se met à nu (sur l’affiche seulement, on vous rassure) et s’inspire de sa propre vie dans ce seul en scène énergique et chaleureux comme l’artiste.