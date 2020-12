“Basique, le concert” de Charlotte Gainsbourg, ce vendredi 18 décembre sur France 2

Ce vendredi 18 décembre à 23:55, “Basique, le concert” met à l'honneur Charlotte Gainsbourg, artiste féminine de l'année aux Victoires de la Musique 2018, sur la scène du célèbre théâtre antique d'Arles.

Avec l’album « Rest », Charlotte Gainsbourg signait son retour à la musique après une période de 6 ans consacrée à sa carrière cinématographique.

Six années durant lesquelles elle aura su alterner films d’auteurs et superproductions américaines, drames et comédies, toujours aux côtés de grands noms du cinéma.

Dans cet album, produit par SebastiAn de l’écurie Ed Banger, Charlotte Gainsbourg se livre et parle d’elle-même.

Autoportrait sans concession, salué par la presse française et internationale, « Rest » figure parmi les meilleurs albums de 2017.

C’est pour défendre ce magnifique opus que Charlotte Gainsbourg monte sur scène à l’occasion du festival Les Escales du cargo dans le cadre de sa tournée d’été. Il y aura plus encore à prévoir, puisque la chanteuse puise dans toute la profondeur de sa discographie, avec ses morceaux les plus actuels mais aussi ceux composés par son père, comme Charlotte For Ever ou encore Lemon Incest.

Après s’être entourée dans le passé de Beck ou de Connan Mockasin, c’est avec ses propres musiciens qu’elle fait son retour sur scène.