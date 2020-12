Samedi 19 décembre, en direct du Puy du Fou en Vendée, Jean-Pierre Foucault a présenté sur TF1 l'élection de Miss France 2021 qui a été remportée par Amandine Petit. Nous vous proposons de voir ou de revoir l'annonce de sa victoire et sa première interview.

Le grand moment est arrivé. Le suspense est à son comble. Qui de Miss Normandie, Miss Provence sera élue Miss France 2021 ? Voici le reveal tant attendu : Miss Normandie, Amandine Petit est Miss France 2021 !

Vous avez été nombreux à soutenir votre Miss préférée et c’est finalement Miss Normandie 2020 qui a été choisie par le public pour succéder à la belle Clémence Botino. Pour cette nouvelle Miss France, le rêve commence…

La première dauphine est Miss Provence, la seconde est Miss Côte d'Azur, la troisième est Miss Alsace et enfin la quatrième est Miss Bourgogne.

Samedi soir au Puy du Fou, Miss Normandie est devenue Miss France 2021 ! Cette jeune femme de 23 ans représentera la France pendant un an. En exclusivité pour MYTF1, elle répond aux questions de Jean-Pierre Foucault.

De nature idéaliste, la Calvadosienne prône l’authenticité, la simplicité et l’élégance. Elle a représenté la Normandie pour le concours de Miss France 2021 et se livre à chaud juste après la cérémonie et se confie sur ses attentes de miss. Amandine Petit est Miss France 2021 ! Découvrez son interview.