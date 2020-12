Soirée théâtre : “13 à la table” avec Virginie Hocq & Pierre Palmade, mardi 22 décembre sur France 2

Pour les fêtes de fin d'année, France Télévisions vous invite au théâtre pour vous offrir des spectacles pendant cette période où l'accès à la culture est limité. Leïla Kaddour lancera, mardi 22 décembre à 21:05, “13 à la table” créée spécialement pour France 2.

L'histoire en quelques lignes...

Madeleine et Antoine se préparent à accueillir leurs invités pour le réveillon de Noël. Rapidement, la soirée vire au cauchemar lorsque la maîtresse de maison, extrêmement superstitieuse, s’aperçoit qu’ils seront 13 à table !

C’est la panique ! Pour Madeleine, il n’y a pas d’autre choix : trouver un quatorzième invité ou en annuler un ! Malgré tous ses efforts et sa détermination, le chiffre 13 revient inlassablement. Tandis que l’ambiance s’échauffe parmi les invités en même temps que l’horloge avance, Consuela, une sud-américaine resurgit du passé d’Antoine, s’immisce dans la soirée pour se venger d’une étrange affaire…

Cette soirée de Noël s’annonce des plus mémorables pour tous !

Avec : Madeleine Villardier (Virginie Hocq), Antoine Villardier (Pierre Palmade), Fréderic (Benjamin Gauthier), Consuela Koukouswsko (Sandra de Jesus), Docteur Peloursin (Christophe Canard), Véronique Chambond (Agnès Miguras) et Jean-Charles Chambond (Joffrey Platel).

Note d'intention du metteur en scène, Pierre Palmade

“13 à la table” est l'une des meilleures pièces de boulevard françaises qui a laissé un grand souvenir aux spectateurs qui l’ont découvert au théâtre, puis retransmise à la télévision avec Marthe MERCADIER, dans les années 80. La mécanique est diabolique car le personnage principal est tellement superstitieux que pour rien au monde elle ne laissera 13 personnes réveillonner autour de sa table pour Noël ! Mais alors qu’elle arrive à inviter quelqu’un d’autre, un invité se décommande et une suite de péripéties la laisseront toujours implacablement avec ce nombre 13. C’est à devenir fou, d’ailleurs elle devient folle.

Pour une fois, c’est une femme qui tient le rôle principal dans cette pièce écrite dans les années 50 par Marc-Gilbert SAUVAGEON, et que j’ai décidé de jouer et mettre en scène avec Virginie Hocq et des comédiens de ma troupe. 1h50 haletante avec des rebondissements hilarants, cette pièce n’a pas pris une ride. France 2 nous fait le plaisir de nous filmer pour ces fêtes de fin d’année et nous allons découvrir comment Virginie Hocq sait tenir à bout de bras une aventure aussi dingue. À très bientôt, devant votre écran !

Pour prolonger la soirée, retrouvez la pièce de théâtre “Le père noël est une ordure” avec Thierry Lhermitte à 23:10.