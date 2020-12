« My Way Tour » : le concert de M. Pokora diffusé sur W9 jeudi 24 décembre

Jeudi 24 décembre à 21:05, W9 diffusera le concert « My Way Tour » de M. Pokora, la sixième tournée personnelle du chanteur pour la promotion de son dernier album consacré aux reprises des chansons de Claude François.

Après le succès de l'album de M.Pokora « My Way », certifié Disque de Diamant avec plus de 500 000 exemplaires vendus, découvrez le show exceptionnel de son « My Way Tour ».

Revivez le concert de la tournée phénoménale aux plus de 350 000 spectateurs, un show époustouflant pour un artiste hors-normes, avec une scénographie à couper le souffle et des jeux de lumières éblouissants...

Entouré de ses 8 « MPs » et ses 10 musiciens, M.Pokora livre un show exceptionnel qui réunit toute la famille, de 7 à 77 ans !