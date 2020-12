“Tous en cuisine” du 21 au 25 décembre sur M6 : les recettes, ingrédients & ustensiles

Cyril Lignac, le chef préféré des français, vous donne rendez-vous à 18:45 sur M6 pour cuisiner avec vous en direct pour vivre une expérience inédite & interactive. Voici les ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires pour les recettes diffusées au cours de la semaine du 21 au 25 décembre.

Une pincée de bonne humeur, une bonne dose de fous rires, et des kilos de bons petits plats : la fin de l’année s’annonce riche en surprises avec le retour de “Tous en cuisine” sur M6 !

Pour la première fois, le Chef préféré des Français vous livre toutes ses astuces pour préparer les plus belles recettes de Fêtes. Cocottes de volaille, sablés de Noël, foie gras mi-cuit et galette des Rois n’auront plus de secret pour vous .

Faciles, pas chères et rapides, comme d’habitude, vous allez découvrir les techniques d’un grand Chef pour des repas “100% Fait-Maison”.

À ses côtés, Jérôme Anthony, une personnalité, et des familles des 4 coins de la France devront relever le challenge de réussir les plus beaux plats de Fêtes en 50 minutes.

Voici la liste des ingrédients, communiquée par CuizineAZ, qui sont donnés pour 4 personnes.

Lundi 21 décembre :

PLAT : FOIE GRAS MI-CUIT EXPRESS, CHUTNEY DE DATTES

Foie gras mi-cuit :

1 lobe de foie gras de canard cru entier de 450g à 500g

2cl de cognac

2cl de porto rouge ou madère

7g de sel fin

1g de poivre du moulin fraîchement moulu

Fleur de sel

Graines de poivre

Chutney de dattes : 2 poires lavées, épluchées

4 figues sèches coupées en petits cubes

8 dattes Medjool dénoyautées et coupées en petits cubes

½ oignon épluché et ciselé

25g de miel

25g de vinaigre de Xérès

Les ustensiles :

1 plateau + 1 cuillère à soupe + 1 rouleau de film alimentaire

1 four à micro-ondes + 1 assiette + 1 couteau d’office

1 planche à découper + 1 couteau de chef + 1 couteau filet de sole

1 casserole basse + 1 spatule + 1 saladier

DESSERT : SABLÉS DE NOËL

Les sablés :

150g de farine

100g de poudre d’amandes

50g de sucre roux

1 cuil. à soupe de cannelle

1 zeste d’orange non traitée

1 pincée de sel fin

½ sachet de levure chimique

3 cuil. à soupe de purée d’amande blanche

2 cuil. à soupe d’huile d’amande

5 cuil. à soupe de lait

Farine pour le plan de travail

Le glaçage :

60g de sucre glace

1 jus de citron jaune

Les ustensiles :

1 plaque à pâtisserie + 1 feuille de silicone

Emporte-pièce en inox ou plastique forme de sapin, étoiles, rennes…

Tampon avec dessin de noël

1 spatule

1 poche plastique sans douille

Mardi 22 décembre :



ENTRÉE : TARTARE DE SAINT-JACQUES À LA CLÉMENTINE

6 grosses noix de Saint-Jacques de 4cm de diamètre (si elles sont plus petites, prenez-en 2 de plus, ne prenez pas le corail pour cette recette) 30g de jus de clémentine Corse

10g de jus de citron jaune

50g d’huile d’olive

Quelques feuilles d’aneth

Quelques graines de Sobacha ou sésame torréfié

1 clémentine Corse

Fleur de sel

Poivre blanc ou noir

Les ustensiles :

1 planche à découper + 1 couteau éminceur de chef + 1 saladier

1 cuillère à café + 1 saladier + 1 fouet

1 microplane

PLAT : HAMBURGER DE NOËL POUR LES GRANDS ET LES PETITS

Hamburgers :

2 escalopes de foie gras de canard de 50g

2 cuil. à soupe de graines de sésame

360g de viande hachée de bœuf

100g de viande hachée de porc

1 cuil. à café de sel de céleri

1 cuil. à café de cannelle

1 cuil. à café d’anis sauvage en poudre

¼ de botte de persil haché finement

Echalotes caramélisées :

4 échalotes épluchées et ciselées très finement

20g de beurre

1 cuil. à soupe de sucre

Sauce okonomiyaki :

4 cuil. à soupe de ketchup

4 cuil. à soupe de sauce Worcestershire

1 cuil. à soupe de sauce huître

1 cuil. à soupe de miel

4 pains burger coupés en 2 (prêts à toaster)

4 cuil. à soupe de mayonnaise dans une poche sans douille

1 morceau de cheddar vintage

2 feuilles de romaine en morceaux

25g de beurre demi-sel

Huile neutre

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles :

1 petite sauteuse + 1 spatule

1 petit bol + 1 maryse + 1 fouet

1 saladier + 1 cuillère + 1 emporte-pièce + 1 assiette plate

1 poêle + 1 spatule + 1 assiette avec 1 feuille de papier absorbant

Mercredi 23 décembre :



DESSERT : MA BÛCHE DE NOËL AU CHOCOLAT ET CRÈME VANILLE

Biscuit roulé au chocolat :

140g de chocolat noir

30g de beurre doux

5 blancs d’œuf

45g de sucre

2 jaunes d’œuf

Crème mascarpone :

125g de mascarpone

25cl de crème liquide entière 35%

65g de sucre

1 gousse de vanille

Décor :

40g de copeaux de chocolat

2 cuil. à soupe de cerises Amarena

3 cuil. à soupe de confiture de cerises

Les ustensiles :

1 plaque pâtissière + 1 feuille de silicone ou feuille de papier sulfurisé + 1 spatule coudée

1 casserole + 1 saladier + 1 fouet

1 saladier + 1 batteur à main + 1 maryse

1 torchon humide + 1 couteau éminceur de chef

1 saladier bien froid + 1 poche plastique + 1 douille Saint-Honoré

Jeudi 24 décembre :

PLAT : COCOTTE DE VOLAILLE RÔTIE AUX CHAMPIGNONS ET MARRONS, SAUCE VIN JAUNE

4 blancs de poulet

1 oignon épluché et ciselé

30g de beurre

8 champignons de Paris lavés et émincés

8 marrons cuits et coupés en 2

20cl de crème fraîche

10cl de vin jaune

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles :

1 planche à découper + 1 couteau d’office + 1 couteau éminceur ou de chef

1 plat de cuisson + 1 spatule

DESSERT : MONT BLANC REVISITÉ

Crème pâtissière :

3 jaunes d’œuf

40g de sucre

30g de fécule de maïs

25cl de lait entier + 1 gousse de vanille

25g de beurre froid en petits cubes

Chantilly au fromage blanc :

12,5cl de crème liquide entière 35%

150g de fromage blanc

15g de sucre glace

Finition :

2 à 3 boîtes de crème de marrons de 100g

6 à 8 marrons glacés

1 dizaine de petites meringues

Les ustensiles :

1 saladier + 1 fouet

1 casserole + 1 saladier + 1 fouet ou 1 mixeur plongeant

1 rouleau de film alimentaire

1 saladier + 1 batteur à main ou 1 robot + 1 maryse

1 saladier en verre sur pied de 20 à 22cm de diamètre et sur 15cm de haut ou des coupes en verre

Vendredi 25 décembre :



PLAT : ŒUFS MOLLETS SAUCE HOLLANDAISE ET PANCAKES AU SARRASIN

Œufs mollets :

4 œufs bio cuits « mollet » pendant 6 minutes

1 petite boîte d’œufs de truite

Quelques brins d’aneth

Poivre du moulin

Pancakes au sarrasin :

2 œufs

15cl de lait demi-écrémé

2 cuil. à soupe de sucre

1 cuil. à soupe de sucre (pour les blancs)

1 gousse de vanille

62g de farine

62g de farine de sarrasin

1 cuil. à café de levure chimique

1 pincée de sel fin

Huile neutre

Sauce hollandaise :

1 jaune d’œuf

1 cuil. à soupe d’eau

1 jus de citron jaune

18cl de beurre fondu

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles :

2 saladiers + 1 fouet

1 batteur à main + 1 maryse

1 poêle + 1 spatule + 1 papier absorbant + 1 plat

1 sauteuse + 1 fouet

DESSERT : GRANOLA DE NOËL MAISON, AGRUMES

Le granola de Noël :

50g d’amandes avec la peau

50g de noisettes entières

20g de graines de tournesol

30g de gingembre au sucre coupés en petits cubes

60g de raisins blonds

100g de flocons d’avoine

80g de cranberries

100g d’ananas séché ou confit, en brunoise

80g d’écorces d’oranges confites, en petits cubes

100g d’écorces de cédrat en petits cubes

70g de sirop de coco

Le yaourt et les agrumes :

6 cuil. à soupe de yaourt de coco ou yaourt grec

1 pamplemousse épluché et coupé en morceaux

1 orange non traitée, épluchée et coupée en rondelles

2 clémentines en segments

Les ustensiles :