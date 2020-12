Bal viennois avec l'Orchestre de Paris, mercredi 23 décembre sur ARTE

Sur des airs de Strauss ou d'Offenbach, la Philharmonie se transforme en prestigieuse piste de danse le temps d'une soirée virevoltante. A voir ou à revoir sur ARTE mercredi 23 décembre à 20:50.

Le 8 juin 2017, la Philharmonie de Paris accueille un concert au format exceptionnel, à la croisée de la fête et du bal de prestige. L’Orchestre de Paris y accompagne un couple de chanteurs pétillants, la soprano Annette Dasch et le ténor Cyrille Dubois, réunis autour d’un programme de valses parmi les plus populaires des répertoires français et allemand.

L'originalité de la soirée tient à ce que Thomas Hengelbrock, avec les compositions de Johann Strauss, puis Annette Dasch et Cyrille Dubois, avec les airs d’opérette de Franz Lehár, Emmerich Kálmán et Jacques Offenbach, invitent le public à danser.

Le parterre de la Philharmonie prend des airs de piste de bal et la soirée viennoise devient enjouée, franchement festive, avec des couples virevoltant et des spectateurs vibrant à l'unisson. Un ravissement.