« United At Home » : TF1 diffusera le concert du 31 décembre de David David Guetta dès 01:20

David Guetta annonce le 3ème opus de sa série de concerts caritatifs « United At Home », le 31 décembre 2020 à Paris, au profit de l’UNICEF et des Restos du Cœur. Un show qui sera diffusé sur TF1 dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

Après avoir collecté 1,5 million de dollars (USD) au profit d’œuvres caritatives comme l’Organisation Mondiale de la Santé, la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France et avoir cumulé 50 millions de vues lors des deux précédentes éditions, « United At Home » se poursuit dans l’une des plus belles capitales du monde et ville natale de David Guetta : Paris.

Soucieux de rassembler le plus grand nombre, l’artiste international proposera, peu après les 12 coups de minuit, un Nouvel An « connecté » pour fêter 2021.

Au printemps dernier, ses précédents concerts à Miami et NYC avaient permis à David Guetta de battre le record mondial du plus grand nombre de spectateurs en ligne pendant un Dj Set.

Diffusé depuis l'un des lieux les plus magiques de Paris tenu secret jusqu’au dernier moment, cette édition parisienne visera à soutenir les actions de l'UNICEF et des Restos du Cœur.

Récemment élu DJ n°1 au classement mondial DJ MAG notamment grâce son dernier hit "Let's Love" avec Sia (ayant accumulé plus de 100 millions de téléchargements et de streams à ce jour), nul doute que ce show exceptionnel proposera un moment de convivialité et de solidarité à travers une production visuelle à couper le souffle dans un décor extraordinaire.

Ce show sera diffusé sur tous les réseaux sociaux de David Guetta dès minuit et sur TF1 dès 01:20.