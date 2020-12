C8 rend hommage à Rika Zaraï dimanche 27 décembre avec la diffusion de “La nuit de la déprime”

En hommage à Rika Zaraï, C8 modifie sa programmation et diffusera le spectacle humoristique “La nuit de la déprime” (dont Rika Zaraï étalt l'invitée exceptionnelle) dimanche 27 décembre à 23:10 en lieu et place d'une rediffusion du magazine “Enquête sous haute tension”.

Ce spectacle, inédit en clair à la télévision, est présenté par Raphaël Mezrahi. L'humoriste a été le dernier à faire monter sur scène la chanteuse Rika Zaraï lors sa fameuse nuit de la déprime en février.

Imaginée et présentée par Raphaël Mezrahi, “La nuit de la déprime” est un spectacle qui se joue chaque année à guichet fermé. c'est aux Folies Bergères de Paris qu'en 2020 s'est tenue la septième édition, qui a rassemblé les plus grands artistes interprétant les chansons les plus tristes.

Cette soirée totalement décalée réunit pour cette nouvelle édition, entre autres : Gad Elmaleh, Rika Zaraï, Eddy Mitchell, Laurent Baffie, Maxime Le Forestier, Vianney, Olivia Ruiz, Chimène Badi, Ben Mazué, Les Chevaliers du Fiel,

Louis Chedid, Jean-François Zygel, Alexandre Tharaud, Greg Zlap, Aldebert, Yvan Cassar, Alix, Marka, Michel Drucker, Karine Le Marchand, Marcel Amont, Elodie Frégé, Nathalie Dessay, Erza Muqoli, Anne Gravoin, Romain Leleu, Gilles Dreu, Antoine Elie, Marie-Flore, Lucienne Renaudin Vary, Vincent Baguian, Vincent Delerm.

Un rendez-vous incontournable où finalement le talent des artistes et le bonheur de se retrouver prennent le dessus sur la mélancolie ambiante !

Une grande émotion de revoir l'ultime concert de Rika Zaraï. La chanteuse était émue aux larmes pour son retour sur scène et le public lui a offert une standing ovation.