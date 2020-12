“Le Meilleur pâtissier” : Finale « Clap de fin, partie 2 », mercredi 30 décembre sur M6

Julia Vignali vous donne rendez-vous à 21:05 ce mercredi 30 décembre sur M6 pour suivre la seconde et dernière partie de la grande finale du “Meilleur pâtissier”.

Après 13 semaines de concours, l'odyssée du Meilleur Pâtissier touche à sa fin pour nos 3 finalistes, prêts à conjuguer une dernière fois glamour et gourmandise, pour cette deuxième et ultime soirée de finale sur le thème du cinéma !

Mercredi soir, ils ne sont plus que 3 à prétendre au trophée ! Trois pâtissiers au coude-à-coude, qui n'ont plus que deux épreuves pour écrire le plus savoureux épilogue de cette grande finale explosive ! Quels sont les deux pâtissiers qui se qualifieront pour le face-à-face final et devront convaincre une dernière fois notre jury ? Qui conclura la saga du Meilleur Pâtissier 2020 en haut de l'affiche et remportera le trophée et l'édition de son propre livre de recettes ? À vos marques, prêts, pâtissez !

L'ultime défi de Cyril : Le gâteau du générique

Cyril Lignac va lancer à nos 3 pâtissiers amateurs un défi totalement inédit ! Ils vont devoir réaliser le plus célèbre gâteau pâtissier, passé plus de 1 000 fois à la télévision à travers le monde, un véritable emblème : le gâteau du générique du Meilleur Pâtissier ! Le visuel devra être absolument le même, à savoir un entremets au glaçage chocolat recouvert de framboises, mais nos finalistes devront en déterminer les goûts et révéler les secrets qu'il renferme. À eux d'en faire un gâteau d'exception pour faire honneur à ce gâteau mythique du Meilleur Pâtissier !

Dès la fin de cette épreuve, l'un de nos 3 pâtissiers amateurs quittera le concours tandis que les 2 autres se mesureront lors du face-à-face final !

Enfin, pour conclure cette finale exceptionnelle en 4 actes, Cyril et Mercotte vont demander à nos 2 finalistes pour le face-à-face final de réaliser en gâteau un chef-d'œuvre du 7e art ! Nos pâtissiers amateurs vont devoir s'inspirer d'un film qui les a particulièrement touchés pour le reproduire en gâteau. À eux de proposer leur version gourmande de leur chef-d'œuvre préféré !

Pour les aider à départager nos deux finalistes, Mercotte et Cyril seront rejoints par l'un des plus grands acteurs de la pâtisserie à l'heure actuelle, François Perret, chef pâtissier d'un célèbre palace parisien, désigné en 2019 Meilleur chef pâtissier de restaurant du monde !

Après 13 semaines de concours et 37 gâteaux réalisés, qui remportera le trophée du Meilleur Pâtissier et l'édition de son propre livre de recettes ?