“Mamans & célèbres” de retour le 18 janvier sur TFX, arrivée d'Aurélie Van Daelen dans l'émission

La saison de “Mamans & célèbres” se poursuit dès le 18 janvier du lundi au vendredi à 17:00 sur TFX et promet pleins de nouveautés !

Elles sont célèbres, stars des réseaux sociaux, ont été candidates de télé-réalité et aujourd’hui elles sont influenceuses mais avant tout mamans !

Dans cette saison remplie de surprises, “Mamans & célèbres” continue de dévoiler l’univers et le quotidien extraordinaire de jeunes femmes célèbres, entre vie de star et vie de mamans.

Dès le 18 Janvier, retrouvez les histoires quotidiennes de Jesta, Julie Ricci, Kelly Helard, Stéphanie Clerbois, Julia Paredes, Cindy Poumeyrol, Martika, Wafa, Rym, Hillary, Tiffany, Cécilia et Charlène !

Que le temps passe vite pour les “Mamans & célèbres” : entre vie professionnelle et projets de folies, ces dernières font néanmoins tout leur possible pour préserver leur famille et leur vie de couple.

Au delà de leurs emplois du temps bien remplis, suivez les grossesses mais aussi les accouchements des Mamans !

Vivez notamment des moments très intenses à travers la venue au monde des bébés de Kelly Helard et Stéphanie Clerbois ! Chacune d'entre d'elle ayant partagé une grossesse et un accouchement différent mais toujours rempli d'amour !

Et certaines “Mamans & célèbres” auront même de grandes annonces à faire... et le surprises ne feront que de s'enchainer !

Enfin et c'est bien connu, la famille de “Mamans & célèbres” est immense et généreuse, et une fois n'est pas coutume, elle pourrait encore s'agrandir...

En effet, prochainement découvrez le quotidien d'une nouvelle Maman : Aurélie Van Daelen.

Aurélie Van Daelen, business women accomplie et maman de Pharell (4 ans et demi), partagera prochainement son quotidien dans “Mamans & célèbres” !

Aurélie, maman Belge au tempérament de feu, est reconnue sur les réseaux sociaux.

Elle est influenceuse et elle partage au quotidien des clichés de mode, de beauté et d'art de vivre mais aussi des photos avec son fils et de son compagnon Nicolas, avec qui elle partage sa vie depuis plus d'une année.

Ensemble, ils forment une famille recomposée, puisque Nicolas est aussi le papa d'un fils de 4 ans et demi, également issu d'une précédente union et prénommé Roméo.

Aurélie dévoilera prochainement des moments exclusifs dans “Mamans & célèbres”, elle qui est une maman protectrice, à cheval sur l'éducation mais aussi pleine d'énergie !

Elle dédie toute sa vie à son fils et à son entreprise, qui est comme son deuxième bébé !

Influenceuse mais aussi CEO de sa propre marque, maman et belle maman, Aurélie est une véritable Working Mom !

Dans “Mamans & célèbres”, Aurélie montrera qu'elle n'est pas prête de s'arrêter en si bon chemin, tant dans sa vie professionnelle que personnelle !