Le concert du Nouvel An de l’Orchestre philharmonique de Vienne à suivre sur France 2 vendredi dès 11:10

Vendredi 1er janvier dès 11:10 sur France 2, Benoît Duteurtre vous proposera de suivre le concert du Nouvel An de l’Orchestre philharmonique de Vienne.

Plus de cent pays retransmettent chaque année le grand événement Eurovision de la musique classique que représente le Concert du Nouvel an de l’Orchestre philharmonique de Vienne.

Malgré la crise sanitaire, le grand concert viennois est maintenu pour le plaisir des 100 millions de téléspectateurs à travers le monde, dont plus de 3 millions de français qui ne rateraient pour rien au monde ce grand rendez-vous annuel sur France 2.

C’est aussi l’occasion de partager la passion de Stéphane Bern pour la ville impériale. Dans ses Escapades Viennoises il nous ouvre les portes des musées et des palais, des bals et des leçons de valse, et part joyeusement à la rencontre de ceux qui font et vivent autant la vie musicale que gastronomique.

France 2 et France Musique ont décidé de renforcer leur partenariat autour du concert. Benoît Duteurtre, producteur et présentateur de l’émission Etonnez-moi Benoît sur France Musique, assurera dans ce cadre les commentaires, en direct sur les deux antennes. Nous le retrouverons également avec Stéphane Bern sur le plateau des journaux télévisés de France 2 en ouverture de cette matinée événementielle.

Après 1993, 1997, 2000, 2004 et 2018 c’est la 6ème fois que Ricardo Muti dirige le concert du Nouvel an au Muzikverien de Vienne. C’est une magnifique et fidèle complicité musicale qui lie le grand chef d’orchestre italien à l’orchestre depuis 50 ans !

C’est la force de cette complicité qui une fois encore nous offrira la quintessence de la musique viennoise. L’orchestre philharmonique de Vienne a la volonté chaque année d’offrir au monde le plus beau des concerts. Mais c’est aussi un message d’espoir, d’amitié et de paix que ses membres veulent partager avec le monde entier.

Le programme du concert :

La 1ère partie :

- Franz von Suppè : Fatinitza March *La Marche de Fatinitza

- Johann Strauss Jr. Schallwellen (Sound Waves), Waltz, op. 148 * Les ondes sonores

- Johann Strauss Jr. Niko Polka, op. 228 Polka Niko

- Josef Strauss Ohne Sorgen (Without a Care), Fast Polka, op. 271 Polka sans soucis

- Carl Zeller Grubenlichter (Davy Lamps), Waltz * Les lampes de Davy

- Carl Millöcker In Saus und Braus (Living It Up), Galop * La belle vie

La 2ème partie :

- Franz von Suppè Overture to Poet and Peasant Le poète et le paysan

- Karl Komzák Bad’ner Mad’ln (Girls of Baden), Waltz, op. 257 * Les filles de Baden

- Josef Strauss Margherita Polka, op. 244 *

- Johann Strauss Sr. Venetian Galop, op. 74 * Galop Vénitien

- Johann Strauss Jr. Frühlingsstimmen (Voices of Spring), Waltz, op. 410 Les voix du printemps

- Johann Strauss Jr. In the Krapfenwald‘l, Polka française, op. 336 Dans la forêt de Krapfen

- Johann Strauss Jr. New Melodies Quadrille. Op. 254 Quadrille des melodies nouvelles

- Johann Strauss Jr. Emperor Waltz, op. 437 Valse de l’Empereur

- Johann Strauss Jr. Stürmisch in Lieb und Tanz (Tempestuous in Love and Dance), Fast Polka, op. 393 Impétueux en amour et en dansant

Encores

- Johann Strauss Jr. Furioso Polka, op. 260 polka furioso

- Johann Strauss Jr. The Blue Danube, Waltz, op. 314 le Beau Danube bleu

- Johann Strauss Sr. Radetzky March, op.