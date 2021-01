“Lego Master” : 3ème numéro mardi 5 janvier sur M6 avec Eric Antoine (vidéo)

Mardi 5 janvier décembre à 21:05, Eric Antoine vous proposera de suivre sur M6 le 3ème numéro de “Lego Master” dans lequel les choses s'accélèrent pour les candidats...

Désormais toutes les épreuves sont éliminatoires ! Plus le droit à l'erreur pour nos binômes encore en course : ils vont devoir faire preuve de toujours plus de créativité, de toujours plus d'originalité et de toujours plus de techniques pour relever les défis lancés par les brickmasters Georg et Paulina. Défis qui ne vont pas manquer de piquants et de rebondissements cette semaine.

Pour la première épreuve tout en gigantisme, les candidats auront pour mission de réaliser une super ville qui soit à leur image. Gratte-ciels spectaculaires, bâtiments féériques ou encore architecture inédite… les attentes sont élevées pour créer le quartier le plus incroyable qui soit… Surtout quand des surprises s'invitent en cours d'épreuve. À la clé : un binôme éliminé.

La seconde épreuve mettra également les candidats sous tension. Aux portes des demi-finales, ils devront réaliser toute en briques la seconde moitié d'un objet réel coupé en deux. Entre la difficulté technique de construire à partir d'une base verticale et la difficulté artistique de créer un monde imaginaire aux limites du réel, la tâche est rude ! Qui fera preuve de sang-froid ? Qui chutera au dernier moment ?