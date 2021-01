“Duos Mystères” arrive très bientôt sur TF1 avec Alessandra Sublet

Pour la première fois à la télévision, des artistes vont chanter des titres en duo sans savoir avec qui ils vont partager la scène. “Duos Mystères” est une nouvelle émission mêlant surprise, emotainment et chanson à découvrir prochainement sur TF1 avec Alessandra Sublet.

Pendant plusieurs jours, ils répéteront leur chanson seuls de leur côté, sans se douter de la personnalité avec laquelle ils vont interpréter ce titre. Ils ne savent qu’une chose : ils chanteront en duo. Mais avec qui ?

À chaque émission : une dizaine de duos tous plus surprenants les uns que les autres.

Dans “Duos Mystères”, la musique n’a pas de frontière. Tous les styles, les univers seront mélangés et représentés !

Tous ces duos mystères ne sont pas associés par hasard ! Tous ont un lien, de près ou de loin. “Duos Mystères” va vous raconter des histoires, des parcours de vie, des relations humaines !

Dans “Duos Mystères”, un artiste peut chanter avec son plus grand fan, son mentor dans le métier, celui qui l’a fait débuter, son ex, son meilleur ami, celui avec lequel il a partagé son plus grand duo…