“Taratata 100% Live” : nouvel inédit mardi 26 janvier sur France 2, les invités de Nagui

“Taratata” est de retour et débute 2021 comme s’était terminé 2020… en prime-time ! Un rendez-vous à ne pas manquer avec Nagui, mardi 26 janvier à 21:05.

Au programme de cette nouvelle soirée de live, une quinzaine d’artistes vous donnent rendez-vous autour de Nagui, avec parmi eux :

Pascal Obispo, de retour comme il l’avait annoncé en décembre, pour nous parler de son nouveau projet musical et visuel unique au monde ; les phénomènes Gims, Kendji Girac et Vianney, une nouvelle fois disques de platine avec leurs albums respectifs ; Camélia Jordana bientôt de retour avec un 4e album événement ou encore Laurent Voulzy, à l’affiche avec un Florilège de ses plus grands succès.

Une programmation 5 étoiles à laquelle s’ajouteront bien des surprises.

Invités, reprises, medleys, tubes et performances acoustiques inédites ! Retrouvez toute la musique que vous aimez et plus encore au cours de cette soirée événement.