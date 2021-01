Claudia Tagbo prend les commandes de “Vendredi, tout est permis” ce 22 janvier sur TF1 (vidéo)

Après Jarry, Chris Marques et Issa Doumbia, c’est au tour de Claudia Tagbo de prendre les commandes de “Vendredi, tout est permis” vendredi 22 janvier à 23:35 sur TF1.

Pour l’occasion, elle a choisi des invités survoltés et prêts à tout pour réussir les défis les plus fous : Booder, Jefferey Jordan, Lea Lando, Wahid Bouzidi, Shirley Souagnon, Vincent Parisi, Kareen Guiock et Cartman.

A sa façon, Claudia Tagbo leur a préparé un programme bien rempli avec ses épreuves préférées : le Décor penché, le Photomime, l’Articule à la Chaîne, le Casting Pub ou encore le Blind Test et le Air Song …

Claudia Tagbo et ses invités vont tout donner pour offrir une soirée de pur délire avec un maximum de fous rires parce que : "Vendredi tout est Claudia Tagbo" !