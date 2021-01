“La Ferme Préférée des Français” bientôt sur France 3 avec Stéphane Bern, ouverture des votes

Cette année, Stéphane Bern, vous propose d’agrandir la famille des « Préférés des Français », avec pour la première fois sur France 3 : “La Ferme Préférée des Français” !

“La Ferme Préférée des Français” c’est un tour de France inédit, à la rencontre d’hommes et de femmes passionnés, qui font rimer savoir-faire et excellence. Vous allez tomber sous le charme de ces 14 agriculteurs et agricultrices représentant les 14 régions de France et qui partagent avec nous leur amour de la terre et des beaux produits.

Comme pour « Le village préféré des Français » et « Le Monument préféré des Français » c’est toujours aux Français de voter pour élire leur Ferme Préférée ! La campagne d'appels aux votes est ouverte du 26 janvier au 12 février 2021 sur les chaînes de France télévisions.

Le vote se fait par téléphone au 3245 (Service : 0,80€/min+prix appel), ou en vous rendant sur la page ftvetvous.fr/laferme.