“Taratata 100% Live” : nouvel inédit vendredi 26 février sur France 2, les invités de Nagui

Après trois primes exceptionnels, retrouvez “Taratata” en deuxième partie de soirée vendredi 26 février à 22:55 en compagnie de plusieurs de ses meilleurs habitués, mais aussi de petits nouveaux qui font parler. À suivre et à écouter sans modération.

Fidèle parmi les fidèles, Julien CLERC revient nous présenter son nouvel album "Terrien", dont il jouera en live le titre "Mon refuge". Un morceau choisi et très personnel évoquant son retour en France après cinq années passées à Londres. Puis, rejoint par Jérémy FRÉROT, il reprendront uniquement pour Taratata "Je suis sous..." de l’inoubliable Claude Nougaro.

RAPHAEL nous présentera son nouveau succès "Personne n'a rien vu", extrait de son nouveau disque, "Haute Fidélité". Il invitera ensuite la jeune artiste française SILLY BOY BLUE pour un duo sur une reprise de "Where Is My Mind" des Pixies.

Le groupe mythique de hard rock français TRUST réinterprètera l'un de ses tubes "Les Brutes", titre engagé sur les violences du communisme soviétique, et « Démocrassie ». Invité à les rejoindre sur scène, le comédien, auteur et metteur en scène Simon ABKARIAN sera également des nôtres pour un duo sans concession sur une reprise d'Edith Piaf, "J'm'en fous pas mal".

Enfin retrouvez pour la première fois le chanteur HERVÉ ! Dernièrement nommé aux Victoires de la Musique, le digne héritier d'Alain Bashung nous interprètera "Si bien du mal", extrait de son premier album solo.

Duos, confessions à Nagui et bijoux en acoustiques, “Taratata” vous offre une nouvelle parenthèse musicale comme seule elle en a le secret, pour une fin de semaine tout en légèreté.