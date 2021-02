“Le Jeu Lumni” de retour lundi 8 février sur France 4 avec Alex Goude

Le rendez-vous quotidien pour tester sa culture générale et apprendre en s’amusant revient pour une nouvelle saison tous les jours de la semaine à 15:00 sur France 4 et sur Lumni.fr à partir du lundi 8 février.

Présenté par Alex Goude, ce jeu inédit est un parcours virtuel, intégré en plateau, dans lequel deux enfants (âgés de 6 à 12 ans) depuis leur domicile, progressent en répondant à 5 questions chacun. Plus ils trouvent de bonnes réponses, plus ils avancent et peuvent remporter des cadeaux.

Né du confinement, le concept du jeu Lumni est simple : passer un moment convivial et en profiter pour apprendre.

Les questions sont présentées sous la forme d’un QCM avec 2,3 ou 4 choix en fonction de la difficulté.

Chacun sa stratégie pour avancer en visant les cases bonus qui donnent droit à un cadeau supplémentaire ou à un booster pour avancer de 2 à 5 cases.

Les disciplines abordées sont le français, les mathématiques, l’histoire, la géographie, les sciences, l’enseignement moral et civique, le sport et l’anglais. Chaque question est suivie d’une explication donnée par un professeur des écoles, présent sur le plateau.

Enfin la question pour une case supplémentaire ne portera pas sur des sujets traités dans les programmes, mais sur leurs passions : Le décathlon, la harpe, Marie-Antoinette, Michael Jackson, les fusées, Etc…

Gros plan sur une autre manière d'aborder la culture.