“Le village préféré des Français” de retour sur France 3 avec Stéphane Bern, ouverture des votes

France 3 accueillera de nouveau dans quelques semaines sur son antenne l'un des rendez-vous les plus attendus “Le village préféré des Français” animé par Stéphane Bern.

Chaîne de la proximité et du savoir vivre, France 3 met régulièrement en avant le patrimoine français sur l'ensemble des territoires, dans tout ce qu'il a de plus riche et attractif.

Stéphane Bern va repartir sur les routes de France Métropolitaine et d'Outre-Mer, pour découvrir de nouvelles merveilles.

Patrimoine, gastronomie, artisanat, les 14 villages sélectionnés rivalisent de charmes !

Cette année c'est toujours aux français de choisir et d’élire leur village préféré

Quel village se verra décerner le titre de « Village préféré des Français 2021» ?

La campagne d'appel aux votes est ouverte du 4 au 25 mars 2021 sur les chaînes de France tv.

Le vote se fait par téléphone au 32 45 (0,80 €/min + prix appel) ou en vous rendant sur la page ftvetvous.fr/levillage