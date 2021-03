“Enchères mécaniques” avec Philippe Lellouche sur RMC Découverte à partir du 16 mars

Comment estimer la valeur de son automobile surtout quand on y est très attaché et comment la vendre aux enchères à son meilleur prix ? C'est ce que vous proposera de découvrir Philippe Lellouche dans “Enchères mécaniques”, mardi 16 mars à 21:05 sur RMC Découverte.

En France, chaque année, plus de 6 millions de véhicules se retrouvent sur le marché de l’occasion.

Que l’on soit vendeur ou acheteur, comment faire LA bonne affaire, et surtout comment vendre son véhicule au meilleur prix ? Aujourd’hui il existe une solution : les enchères ! Une estimation fiable et une concurrence entre acheteurs qui permet d’en espérer le meilleur prix !

Dans ce nouveau programme, Philippe Lellouche, accompagné de 2 experts hors pair, Maxime Lepissier et Florian Meunier, aidera les particuliers à vendre, le mieux possible, leur voiture aux enchères. Ensemble, ils vont expertiser, tester et rénover les voitures pour les proposer ensuite aux enchères. Pour cette première saison, 12 propriétaires ont fait appel à “Enchères mécaniques”. 12 véhicules totalement différents, avec autant de problématiques !

Les équipes d’“Enchères mécaniques” relèverontelles le défi ? Les véhicules trouveront-ils acheteurs aux enchères ? Et surtout, les prix vont-ils s’envoler ?

Place aux enchères dans le Old Star Garage

Le Old Star Garage se situe à Solterre, sur la mythique Nationale 7, à proximité de Montargis.

Depuis plusieurs années, ce garage est devenu incontournable dans deux domaines : pour la restauration de qualité de voitures en tout genre, mais surtout pour ses ventes aux enchères réputées dans toute la France, organisées plusieurs fois par an.

Comment se déroule une vente aux enchères ?

Le véhicule se présente en salle des ventes où il est détaillé sous toutes ses coutures : état, carnet d’entretien, contrôle technique, problème éventuel afin que le futur acquéreur n’ait pas de mauvaise surprise après son achat. L’enchère peut maintenant commencer !

Menée par le commissaire-priseur, il prend les différentes enchères en salle des ventes ou à distance par téléphone ou internet. Quand les acheteurs ne se manifestent plus, il peut soit adjuger le lot, s’il a eu une enchère au-dessus du prix de réserve, ou retirer le lot de la vente, si l’enchère n’était pas suffisante pour atteindre le prix de réserve émis par le vendeur.

Dans le premier épisode...

Pour ce premier numéro, Daniel arrive au Old Star Garage pour mettre en vente une voiture exceptionnelle : une Ferrari 512 TR. Le premier propriétaire de cette voiture n’était autre que l’idole nationale : Johnny Hallyday. Daniel a été son avocat pendant plusieurs années et a racheté cette voiture à Johnny lui-même.

Mais comment peut-on estimer une voiture aussi prestigieuse ? Doit-on séparer la côte actuelle du véhicule de son histoire aussi fascinante soit-elle ? Notre vendeur Daniel et Maxime Lepissier ne sont pas d’accord et cette vente promet d’allumer le feu des enchères.

La Citroën 2CV est une voiture mythique ancrée dans le coeur des français et c’est le coeur lourd que Régis vient à la rencontre de Philippe, Florian et Maxime pour s’en séparer et la vendre aux enchères. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu pour Régis.

Pour lui, sa voiture est la 8ème merveille du monde, alors que pour nos experts sa voiture est tout simplement invendable en l’état. L’équipe de mécanos de Florian Meunier va-t-elle réussir à réaliser un miracle pour réussir à la vendre ?