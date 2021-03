Le spectacle “2021 Les Enfoirés à côté de vous” suivi par 9,2 millions de téléspectateurs sur TF1

Le spectacle “2021 Les Enfoirés à côté de vous”, proposé par Les Restos du Coeur, a rassemblé vendredi soir sur TF1 9,2 millions de téléspectateurs et 38% de part d'audience.

TF1 a enregistré au cours de la soirée un pic d'audience à 9,9 millions de téléspectateurs selon les chiffres médiamétrie communiqués par TF1.

Ce grand spectacle musical a, une nouvelle fois, créé l'évènement et permet ainsi à TF1 de réaliser sa meilleure audience, et plus largement la meilleure audience de la télévision, depuis le début de l'année.

Tous les publics étaient au rendez-vous avec :

51% de Pda sur les femmes de moins de 50 ans RdA

48% de Pda sur les individus 25/49 ans

58% de Pda sur les individus de 15 à 24 ans

70% de Pda sur les enfants de 4 à 14 ans

55% de Pda sur les individus de 15 à 34 ans

Le double CD et le DVD “2021 Les Enfoirés à côté de vous”, avec l'intégralité du concert et de nombreux bonus, sont mis en vente au profit des Restos du Cœur. Chaque vente permettra à l'association de distribuer 17 repas. Ils comptent sur vous !

Pour aider les Restaurants du Cœur, rendez-vous sur http://www.restosducoeur.org/ ou adressez vos dons par courrier à l'adresse suivante :

Les Restaurants du Cœur 75515 Paris Cedex 15