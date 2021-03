“Top Chef” : 6ème épisode mercredi 17 mars sur M6, voici les épreuves qui attendent les candidats

Mercredi 17 mars à 21:05, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour suivre la 6ème semaine de “Top Chef” le plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels pour les 9 candidats encore en compétition.

L'épreuve de Pascal Barbot : faire du riz la star de l'assiette

Chef 2 étoiles, Pascal Barbot est l'un des chefs français les plus créatifs. Véritable star à l'international, ce chef humble et discret est célèbre pour avoir inspiré et formé les chefs les plus talentueux de la nouvelle génération. Véritable amoureux des produits, Pascal Barbot a réinventé les codes de la gastronomie et il a détonné par son approche originale. Pour lui, tous les ingrédients sont nobles et égaux. Que ce soit du caviar, un turbot ou… un grain de riz. Souvent prévu comme accompagnement, le chef a d'ailleurs décidé de mettre le grain de riz au centre d'une de ses assiettes. Et c'est justement sur le riz que le chef va mettre les candidats à l'épreuve. Choix des variétés, précision de la cuisson, création de tuiles, mousse et autres textures, les candidats vont devoir être créatifs pour surprendre le chef 2 étoiles et son associé Christophe Rohat.

L'épreuve d'Angel Leon : révolutionner un mode de cuisson

Angel Leon, chef 3 étoiles originaire du sud de l'Espagne, est l'un des chefs les plus innovants au monde. Il a notamment remporté de nombreuses récompenses tout au long de sa carrière et a même été élu « Chef européen de l'année » en 2017 pour sa recherche sur la cuisine de la mer. Il est par exemple le seul chef au monde à cuisiner le plancton. Véritable explorateur de la gastronomie, le chef est toujours à la recherche de nouvelles techniques pour obtenir la cuisson parfaite des produits de la mer. Il a d'ailleurs inventé une nouvelle méthode de cuisson originale et révolutionnaire. En versant un liquide sur un produit, grâce à la cristallisation du sel, il provoque une réaction qui permet de faire une cuisson instantanée des aliments. À l'image du travail du chef Angel Leon, les candidats vont devoir exprimer leur créativité et inventer une méthode de cuisson originale pour cuire à la perfection un produit de la mer de manière instantanée et spectaculaire.

La dernière chance : les moules

Les candidats qui ne se seront pas qualifiés au terme des deux épreuves se retrouveront sur la sellette ! Chaque chef de brigade sera alors confronté à un choix difficile : décider parmi les candidats de sa brigade sur la sellette, qui ira en dernière chance. Quel sera le prochain chef à perdre l'un des siens ?