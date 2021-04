“Basique, le concert” de Camélia Jordana, lundi 19 avril sur France 2

Lundi 19 avril à 00:05 sur France 2, “Basique, le concert” propose une performance live inédite de Camélia Jordana.

C’est une artiste aux multiples talents, Un César du meilleur espoir féminin en 2018, de nombreux rôles au cinéma, 4 disques en dix ans de carrière, Camélia Jordana est un talent brut incontournable. Elle s’est emparée de la scène de Basique, Le Concert pour y déployer toute l’élégance et la beauté de « facile x fragile » un double album paru le 29 janvier dernier, et interpréter les (déjà) nombreux succès dont son parcours est constellé.

A l’occasion d’un concert évènement, Camélia Jordana pali l’absence de public en nous enveloppant, par delà nos écrans, de la chaleur de sa voix. C’est au cours d’un concert riche en émotions que nous redécouvrirons des morceaux emblématiques comme le rayonnant Non non non, l’envoûtant Moi c’est, mais aussi des pépites rafraichissantes comme Le monde en main, While you breathe et Silence. En un peu plus d’une heure Camélia et les musiciens qui l’accompagnent, tisseront grâce à leurs mélodies captivantes un moment hors du temps.

Essayer de combler l’absence de musique live dans une période aussi incertaine est une épreuve à laquelle Basique, le concert a voulu répondre présent en proposant une mise en scène remarquable épousant l’univers de Camélia Jordana. Pour faire de ce moment une soirée inoubliable, Basique, le concert a mis en place un dispositif exceptionnel. La musique épousera un jeu de lumières en mouvement perpétuel et des visuels qui évolueront au rythme de chaque morceau. Le show promet d’être un régal tant pour nos yeux que pour nos oreilles !

Pour ne rien rater, rendez-vous le 19 avril à 00:05 sur France 2.