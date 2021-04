“N'oubliez pas les paroles !” : 3ème édition du Tournoi des Maestros samedi 24 avril sur France 2

Le Tournoi des Maestros de “N'oubliez pas les paroles !” fait son grand retour pour la troisième édition avec, cette année, les 18 plus grands gagnants de l’histoire du jeu !

Rendez-vous incontournable pour tous les fans de l’émission et redouté par les maestros, ils tenteront de gagner, pour clôturer chaque soirée, jusqu’à 100 000€ au profit d’une association.

L’équipe qui s’imposera remportera elle, le tournoi et un voyage de rêve au soleil.

Réunis en six équipes de trois candidats, nos super-chanteurs s’affronteront dans des épreuves créées sur mesure pour tester au mieux leurs connaissances mais aussi leur cohésion de groupe !

Lors de chaque émission, deux équipes disputeront ces duels et défis collectifs. Celle qui aura le plus de points à l’issue de la confrontation accédera à la grande finale et chantera pour remporter jusqu’à 100 000€ au profit d’une association. Pour ce premier prime, ce sera la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) qui sera mise à l’honneur.

Les 4 nouveaux arrivés dans le classement, Jennifer, Jérémy, Alessandra et Valérie, respectivement 4e, 6e, 10e et 13e, tiendront-ils leurs rangs face aux anciens Maestros ? Arsène, 12e au classement général, grand gagnant du Tournoi de l’an dernier et des derniers Masters, signera-t-il une deuxième victoire ? Le match tant attendu entre Margaux et Kevin aura-t-il enfin lieu ?

Rendez-vous le samedi 24 avril pour le premier match des qualifications, à 21:05 sur France 2 !