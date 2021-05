“Taratata 100% Live” : nouvel inédit vendredi 28 mai sur France 2, les invités de Nagui

Vendredi 28 mai à 22:45 sur France 2, Nagui recevra dans ce “Taratata” inédit des artistes d’univers musicaux différents français et internationaux, en duo ou en solo, accompagnés de leurs invités, ils nous feront vivre des moments rares à la télévision.

De retour dans Taratata, Tryo nous fera découvrir « Aimer », extrait de leur nouvel album qui paraîtra à la rentrée.

Julien Doré sera de nouveau sur le plateau de Taratata. Il nous interprétera sa chanson « Kiki », extrait de son nouvel album. La nouvelle sensation belge, Iliona, le rejoindra le temps d’une reprise de « Magnolias for ever ».

Pour la première fois dans l’émission, Tayc, la nouvelle star du R’n’b nous offrira un de ses titres phares issu de son premier album « Le temps » sorti il y a quelques mois.

Nagui recevra également le groupe The Luka State, nouveau venu de la scène rock britannique, qui chantera « Feel It », extrait de leur premier album « Fall in Fall Out ».

Entre découvertes, duos et reprises acoustiques inédites, retrouvez aussi tout au long de l’émission les confidences exclusives de nos invités autour de Nagui. Une soirée musicale à ne rater sous aucun prétexte !