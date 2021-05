“Au spectacle chez soi” : « Atelier Vania », vendredi 21 mai sur France 5

Dans le cadre de ses grandes soirées culture, France 5 proposera ce vendredi 21 mai à 20:50 dans “Au spectacle chez soi” « Atelier Vania » une récréation théâtrale en 4 actes d’après Anton Tchekhov.

Une troupe de 9 comédiens investit le Théâtre de l’Atelier désert pour jouer Oncle Vania de Tchekhov. D’un espace à l’autre, d’un acte à l’autre, la pièce se construit tel un work-inprogress malicieux et poétique.

Le théâtre naît de ces rencontres, de ces entrelacs, entre fiction et réalité, entre making-of et mise en scène. Le texte de Tchekhov tonne et sonne avec force, et redonne toute son actualité à la dramaturgie de ce chef d’œuvre, plus contemporain que jamais.

L'histoire en quelques lignes...

Le Théâtre est vide, on y pense, on y rêve, on y cauchemarde, on s’y ennuie, on y boit, on y dort, on s’y déchire, on y joue Vania, les jours passent. Les oiseaux annoncent le printemps, le thé réchauffe l’hiver, la vodka les nuits et les jours. La caméra est au plus près des petites vies de Tchekhov, ces pièces du puzzle de la comédie humaine.

Note autour d’Atelier Vania, réalisé par Jacques Weber au Théâtre de l’Atelier :

"Lorsqu’il fallut fermer les théâtres pour cause sanitaire, je me suis retrouvé sur une scène nue dans un théâtre vide : l’Atelier dirigé par Marc Lesage. J’ai senti la nécessité impérieuse d’y réinsuffler la vie, retrouver la sueur des représentations. Alors je me suis souvenu de mes premiers pas d’acteur rue des alouettes, aux studios des Buttes-Chaumont. Nous répétions trois à quatre semaines pour ensuite filmer la dramatique en cinq voire six jours ; c’est ainsi que j’ai eu la chance de jouer le Tartuffe avec Delphine Seyrig et Michel Bouquet ou encore Hilda Muramer mis en scène par Jacques Trébouta. Désormais, avec un matériel beaucoup plus léger, nous pouvions avec une organisation similaire imaginer des spectacles pour le théâtre de l’Atelier et pour France Télévisions.

Grâce à Michel Field, fervent défenseur du projet, nous avons pu aller au bout de cette initiative. Pourquoi Vania ?

D’abord motivé par le choix d’acteurs que j’aime et admire, il fallait trouver un répertoire qui suscite un jeu plus intime, une exploration approfondie du silence. Tchekhov s’imposait avec cette manière géniale et si novatrice de donner l’impression que rien ne se passe ; alors que derrière la même phrase, le cœur, l’âme et l’esprit, rires, sourires et larmes restituent les grands chantiers de l’existence. Avec Oncle Vania j’avais l’interprète dont je rêvais : François Morel. Et autour de lui, tous ceux que je souhaitais tant étaient là, prêts à tenter l’expérience. " Jacques Weber