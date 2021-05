“Famille nombreuses : la vie en XXL” vendredi 21 mai sur TFX : voici ce qui va se passer...

Vendredi 21 mai à 21:05, TFX vous proposera une nouvelle soirée “Familles nombreuses : la vie en XXL” avec la rediffusion des épisodes 64 à 68 de la saison 3 diffusés cette semaine sur TF1.

Pendant plusieurs mois, aux quatre coins de la France, plusieurs familles nombreuses ont ouvert les portes de leur quotidien : les joies, les peines, les courses, les cris et surtout l'amour y sont XXL. Dans ces familles hors du commun, chaque tâche devient un immense défi. Et les grandes étapes de la vie y sont encore plus intenses.

Les Bambara arrivent chez les parents de Nasser. Les quadruplés se sentent comme chez eux chez mamie. La petite réunion de famille peut enfin commencer. Chez les Gayat, Olivier a besoin d’avoir une conversation avec Rudy. Pour la pause déjeuner, les Gomez ont prévu une pause d’aventuriers. Entre noix de coco et recherche d'eau, les Gomez sont de vrais petits Robinson. Les jumeaux Santoro grandissent de plus en plus et ont compris qu’ils allaient devenir grand frère. Camille et Nicolas sont nostalgiques mais très fiers de leurs enfants.

Qui dit réunion familiale chez les Bambara, dit couscous. Ils sont fiers de partager leurs origines et leurs traditions avec les quadruplés. Chez les Cordule, Justine et Steeve essayent de limiter les écrans pour leurs enfants. Pour cela, Justine organise un concours de dessin avec toute la famille. En Angleterre, Héloïse et Mathias ont fait le choix de travailler à mi-temps pour pouvoir s’occuper tour à tour des enfants. Avec l’arrivée d'Oscar, les enfants Weiner aident leurs parents à s’occuper du bébé.

C’est le grand jour pour Maëlys Dol. Elle va se faire épiler pour la première fois. Elle a peur d’avoir mal, mais c’est pour elle un moment important pour devenir une jeune femme. Les Gonzalez vont mettre en place un système d’argent de poche. Les enfants seront récompensés de leur comportement à l’école et à la maison. Pour nourrir tous leurs animaux, les Van Der Auwera ont besoin de faire fréquemment les courses. Depuis qu’il ne travaille plus, Gérome Blois profite de son temps pour se rapprocher encore plus des enfants.

Chez les Gonzalez, les enfants rentrent de l’école. La maison prend vie et Mélanie peut commencer son organisation du soir. Les Bambara vont enfin inscrire les enfants à l’école. Rofrane s’occupe des dossiers d’inscriptions des quadruplés. Rofrane et Nasser profitent d’avoir laissé leurs enfants chez papi et mamie pour faire une sortie à la plage. Pour les Santoro, la coupe de cheveux est très importante. Ils font en sorte que leurs enfants soient esthétiquement irréprochables.