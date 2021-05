“Au spectacle chez soi” : « Le livre de ma mère » avec Patrick Timsit, vendredi 28 mai sur France 5

Dans le cadre de ses grandes soirées culture, France 5 proposera ce vendredi 28 mai à 20:50 dans “Au spectacle chez soi” « Le livre de ma mère », le texte d'Albert Cohen mis en scène par Dominique Pitoiset, avec Patrick Timsit.

Un livre ouvert, jamais refermé depuis. Les mots d’Albert Cohen hantent Patrick Timsit depuis qu’il a découvert « Le livre de ma mère ».

Trente ans. C’est le temps qu’il aura fallu a Timsit pour mettre en chair cette ode à l’amour inconditionnel. Le comédien nous surprend en se dévêtant du costume d’humoriste qu’on lui connait et nous livre une interprétation des plus saisissantes. Seul-en-scène, dans un décor minimaliste, Patrick Timsit incarne ce texte puissant et intime, qui n’est pas sans rappelé son histoire personnelle. Avec beaucoup de justesse, Timsit s’empare des mots de Cohen sous la direction de Dominique Pitoiset. Ensemble, ils nous offrent en partage cette méditation sur l’absence.

Profondément touchante, cette heure de théâtre sur le fil de l’âme ne manquera pas de rappeler à chaque homme, qu’il est avant tout un fils.

Les mots de Cohen, l'émotion fulgurante de Timsit, la rigueur artistique de Pitoiset, le tout captés par réalisateur Pascal Duchêne : un rendez-vous à ne pas manquer.