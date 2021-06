“Le club des invincibles” : 2ème numéro samedi 12 juin sur France 2, les invités de Nagui

Samedi 12 juin à 21:5, Nagui vous donne rendez-vous sur France 2 pour le second numéro du divertissement “Le club des invincibles” en compagnie de 4 des plus grands champions de jeux TV.

Face à eux, 10 nouvelles personnalités, chacune spécialiste dans un domaine, vont tout faire pour essayer de les battre ! Le tout pour remporter un maximum d’argent pour leur association.

Qui sera plus fort que le Club ?

D’abord, les personnalités s’affrontent entre elles en 3 manches. À l’issue de chaque manche, la meilleure se qualifie pour affronter le Club.

Puis, seule, sur son thème de prédilection et en répondant aux mêmes questions que les 4 Invincibles, il lui faut donner plus de bonnes réponses que les Invincibles pour remporter le match et banquer de l’argent pour son association !

Enfin, les 3 meilleurs invités de la soirée font équipe pour défier une dernière fois les 4 Invincibles ensemble.

Une grande soirée où on joue avec des questions de culture populaire. Pour apprendre et s’amuser en même temps, le tout pour la bonne cause !

À cette occasion, retrouvez Marie-Christine, Sandrine, Romain et Paul !

Face à eux, Léa Salamé, Gérard Holtz, Michel Cymes, Sidonie Bonnec, Patrick Bosso.

Et aussi Valérie Bègue, André Manoukian, Philippe Lelièvre, Hélène Gateau et Florent Peyre !