“Maison à vendre” : inédit lundi 21 juin sur M6, Stéphane Plaza accueille une nouvelle décoratrice

Lundi 21 juin à 21:05, M6 vous proposera trois numéros de “Maison à vendre” avec Stéphane Plaza. Au sommaire de cette soirée, un numéro inédit suivi de deux rediffusions.

Pour le 90ème épisode, une nouvelle décoratrice fait son arrivée dans l'émission : Carole Carat, la sœur de Fabienne Carat, découverte lors de la 100e émission de “Recherche appartement ou maison”. Ses talents de décoratrice d'intérieur ont attiré Stéphane Plaza qui a décidé de l'intégrer à son équipe.

Pour sa première dans l'émission, Carole Carrat accompagne Stéphane Plaza pour venir en aide à Amandine, 34 ans, employée de mairie, Jean-Yves, 41 ans, DJ dans l'événementiel, et leurs 3 enfants de 8, 5 et 2 ans. Ils vivent actuellement à Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne, dans un… 61m². Le couple avait acheté cet appartement quand ils n'étaient que 2 mais à 5, cette surface n'est plus du tout adaptée. Ils souhaitent déménager pour avoir plus d'espace mais, pour l'instant, ils n'ont eu aucune visite, et la situation semble bloquée. Stéphane Plaza et Carole Carat vont tout mettre en oeuvre pour vendre au plus vite !

Cap sur Marseille où est installée Sophie Ferjani. L'architecte d'intérieur accompagne Stéphane Plaza pour venir en aide à Aline, 63 ans, ancienne assistante de direction et toute jeune retraitée, qui vit près du Vieux-Port de Marseille. Elle a emménagé dans son appartement avec ses 3 enfants il y a 14 ans, après son divorce. Aujourd'hui, ses enfants ont quitté le nid, et Aline ne peut plus assumer toutes les charges de cet appartement qu'elle aime tant. Mais elle est complétement dépassée par la vente de ce bien atypique, qui peut être plutôt effrayant pour des acheteurs...

Stéphane Plaza et Sophie Ferjani vont revoir l'agencement de toutes les pièces et mettre en valeur les atouts de cet appartement à la localisation idéale pour enfin provoquer le coup de coeur chez les visiteurs.