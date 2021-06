“The Artist” : le casting du nouveau télé-crochet de France 2 qui sera présenté par Nagui est ouvert (vidéo)

Annoncé par Nagui sur ses réseaux sociaux il y a quelques jours, “The Artist” sera l’un des événements de cette rentrée 2021 sur France 2. Le casting de ce nouveau télé-crochet vient d'ouvrir.

Un télé-crochet pour dénicher de nouveaux talents, cela fait forcément penser à “The Voice” ou à la “Nouvelle Star”... Mais Nagui annonce que ce sera une première mondiale dans ce genre de divertissement puisque ce ne seront des auteurs-compositeurs et interprètes. Ils vont venir vous proposer des chansons, rentrer dans leurs univers, vous proposer des reprises, mais aussi des nouveautés.

L'émission sera diffusée en direct et ce sont les téléspectateurs et les professionnels présents sur le plateau qui jugeront ces chansons, ces artistes, ces paroles et ces musiques précise Nagui.

Si vous souhaitez faire partie de cette aventure, proposer des chansons et participer à cette nouvelle émission en tant qu'artiste pour être révélé au grand jour, inscrivez-vous dès à présent, le casting est ouvert.