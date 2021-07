“La Carte aux Trésors” de retour mercredi 4 août sur France 3 avec Cyril Féraud

“La Carte aux Trésors”, le jeu mythique d’aventure de France 3, sera de retour mercredi 4 août à 21:05 pour un nouveau numéro inédit en région Occitanie.

Ce numéro inédit de “La Carte aux Trésors” va nous entraîner à la découverte du célèbre Canal du Midi, sur une zone de jeu qui longe le canal du Midi depuis Montesquieu-Lauragais jusqu’à Sallèles-d’Aude, en passant par Castelnaudary et Carcassonne.

Et exceptionnellement, ce n’est pas un mais trois départements que les candidats vont survoler : la Haute-Garonne, le Tarn et l’Aude car ce sont les sources du Canal du Midi dont ils vont devoir percer les secrets

Les 2 candidats, Myrlène et Clément vont devoir résoudre des énigmes pour trouver le Trésor et s’élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera à la découverte de la grande histoire du canal du Midi : ils traverseront les plaines généreuses du Lauragais pour partager le rêve complètement fou de Pierre-Paul Riquet, un homme convaincu qu’il serait possible de relier l’Atlantique et la Méditerranée.

Ils partiront ensuite sur les sentiers sinueux de la majestueuse Montagne Noire, où naissent les multiples ruisseaux qui nourrissent et alimentent le Canal.

Enfin ils partiront sur le versant méditerranéen du canal à la recherche d’ouvrages d’art spectaculaires. Un patrimoine architectural remarquable qui fait la richesse de ce site aujourd’hui classé à l’UNESCO.