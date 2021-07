Les “300 Chœurs” chantent les plus belles chansons de Joe Dassin, le 30 juillet sur France 3

A voir ou à revoir vendredi 30 juillet à 21:05 sur France 3, l'émission “300 choeurs chantent les plus belles chansons de Joe Dassin” qui a été diffusé en octobre dernier à l’occasion des 40 ans de la disparition de l'artiste. Une émission 100 % inédite consacrée à l’idole inoubliable des années 70.

Toute la soirée, plusieurs générations d’artistes s’associeront aux plus beaux chœurs français pour reprendre à leurs côtés les plus grandes chansons de Joe Dassin dans des versions créées spécialement pour l’émission.

Dans ce show exceptionnel présenté par les artistes eux-mêmes avec la participation exceptionnelle des fils de Joe Dassin, Jonathan et Julien, retrouvez tous les tubes qui ont traversé le temps et fait de Joe Dassin un monument de la chanson française : L’été indien, Les Champs-Elysées, L’Amérique, Et si tu n’existais pas, Siffler sur la colline, La fleur aux dents, Cécilia, Salut les amoureux, À toi, L’équipe à Jojo…

Avec Patrick Bruel, Louane, Boulevard des Airs, Axelle Red, Vincent Niclo, Amel Bent, Patrick Fiori, Chimène Badi, Agustin Galiana, Les Frangines, Ycare, Kids United, Julie Zenatti, Carla, Lola Dubini, Imen Es et beaucoup d’autres.

Ils seront accompagnés par les plus grands chœurs français : Gospel Pour 100 Voix, Le Chœur Symphonique de Paris, Les Petits Chanteurs d’Asnières, Bloomgospel et beaucoup d’autres.