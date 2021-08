“Sois 10 ans” de Kev Adams : la dernière à revoir mercredi 11 août sur TMC

Mercredi 11 août à 21:05, TMC vous proposera de voir ou de revoir la dernière de “Sois 10 ans”, le spectacle de Kev Adams, enregistré au Zénith de Nantes.

10 ans après s'être fait connaître dans la série SODA, l’ancienne star des ados est devenu un jeune homme de 28 ans.

Dans son dernier spectacle il nous parle de tout : de sa famille, de sa carrière, de ses voyages, de ses amours – et même de ceux qui ne l’aiment pas. Avec ce nouveau show, il surprend, il convainc les plus curieux et fait danser ceux qui ne le connaissaient pas hier encore.

"Il est vraiment drôle et touchant quand il se livre" Le Parisien



"Il est fort Kev Adams dans la répartie, dans le jeu de scène, dans les voix. Dans l'impro, il excelle même, avec un naturel et une vivacité d'esprit qui décontenancent" La Voix Du Nord



"Le show est bien ficelé, bien servi, entrecoupé d'improvisation. On a vu le roi de la jungle" La Provence



"Un show, rythmé de danses et d'interprétations musicales, incontestablement réussi." La Charente Libre

Après 120 dates dans toute la France en moins d'un an, le compte à rebours est lancé ! Pour la dernière date de sa tournée, rendez-vous en direct sur TF1 !