“Y'a pas d'erreur ?” : nouveau jeu sur France 2 avec Alex Goude à partir du samedi 28 août

Samedi 28 août à 11:20, France 2 vous proposera de découvrir le premier numéro de “Y'a pas d'erreur ?”, un nouveau jeu présenté par Alex Goude.

En trois manches, chaque binôme (deux amis, un couple, deux cousins, un père et son fils, des collègues…) doit se mettre d’accord et annoncer « Erreur !» ou « Y’a pas d’Erreur ! » lorsque l’animateur affirme par exemple qu’une araignée a huit pattes ou que "mourir" s’écrit avec deux R…

Autour des chiffres en manche 1, du langage en manche 2 et d’affirmations sonores en manche 3, les candidats tentent de gagner le plus de points pour accéder à la finale, dans laquelle ils doivent répondre correctement à 10 affirmations en moins de 100 secondes et la possibilité de repartir avec 2 000€ !

Chiffres, grammaire, orthographe ou encore musique, les candidats devront faire preuve de tout leur savoir pour débusquer les erreurs.

L'occasion pour Alex Goude de nous aider à ne plus les reproduire grâce à ses conseils et astuces mnémotechniques !