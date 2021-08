“La Carte aux Trésors” survole la Corse, mercredi 18 août sur France 3 avec Cyril Féraud

Mercredi 18 août à 21:05, France 3 vous proposera de voir ou de revoir le numéro de “La carte aux Trésors” en Corse qui nous entraîne à la découverte de Porto-Vecchio et la de Corse du Sud.

Le jeu mythique d’aventure des vacances nous entraîne à la découverte de la pointe sud de l’île de Beauté, sur une zone de jeu qui couvre une grande partie de la Corse du Sud : des villes de Porto-Vecchio à Bonifacio, en passant par le plateau de Cagna…

Les deux candidats, Anne-Lise et Mathis, vont devoir résoudre des énigmes pour trouver le Trésor et s’élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera à la découverte de Porto-Vecchio puis de Bonifacio et de ses nombreux escaliers creusés dans la roche calcaire.

Ils partiront également au cœur du maquis, à la recherche de villages de bergers abandonnés, et pourront goûter à quelques trésors gastronomiques dont seule la Corse a le secret.

Enfin, ils sillonneront le littoral sud de l’île de Beauté, pour découvrir quelques spécialités culinaires et admirer des plages paradisiaques, parmi les plus belles de Corse.