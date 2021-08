“Groland” fera sa rentrée dimanche 5 septembre sur CANAL+ et myCANAL

A partir du dimanche 5 septembre à 12:45, en clair sur CANAL+ et myCANAL, retrouvez “Groland” avec Michael Kael, Francis Kuntz, Gustave de Kervern et Doully.

Pour sa trentième saison, oui vous avez bien lu, “Groland” a décidé de vous offrir un bouquet de chaînes plus énorme que jamais. Michael Kael, Francis Kuntz et Gustave de Kervern iront encore plus profondément dans le néant de leurs opinions.

Doully présentera des informations Grolandaises encore plus stupides. En cette année électorale, la série « Plus belle l’eau de vie » poussera encore plus loin le bouchon de Brindillette.

Tous seront indignes, dans l’espoir un peu fou que le Zapoï corresponde enfin à sa définition dans Wikipedia : « un phénomène de société russe se traduisant par une consommation d'alcool conduisant à une ivresse de plusieurs jours. »