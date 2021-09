“Cleaners les experts du ménage” chez Siam, Constance et Christine, mercredi 15 septembre sur TFX

Mercredi 15 septembre à 21:05, TFX vous proposera un nouvel inédit de “Cleaners les experts du ménage”. Ce mercredi, les experts auront fort à faire face à des cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent.

Siam, Constance et Christine est un trio Lillois de choc !

Siam 28 ans, « happyness manager et chargée en communication », Constance 38 ans sa meilleure amie, et Christine 65 ans, mère de Constance et « maman de cœur » de Siam !

Siam est une jeune femme dynamique et très créative ! Sa passion : la couture. Seulement voilà, impossible pour elle de développer son art dans son petit appartement, dans le quel tenter d’entreposer son matériel et ses modèles devient un véritable casse tête…

La solution pour Siam serait d’aménager un des sous sol inutilisé, de la maison de Christine… Oui mais voilà : le fameux sous sol, au fur et à mesure des ans, s’est transformé en une gigantesque cave ultra bordélique, encombrée et très très sale !

Alors pas si simple quand on n’est pas professionnel, de faire face. Car malgré tous leurs efforts pour essayer de désencombrer et nettoyer ce sous-sol, notre trio ne s’en sort pas !

Entre le caractère bien trempé de Christine, la phobie des araignées de Siam, etles idées bien tranchées de Constance. Les filles sont totalement perdues au milieu des meubles, des saletés et des bestioles en tout genre !

Aujourd’hui pour ce trio Lillois une seule solution faire appel aux cleaners afin de faire de ce sous sol poussiéreux, une véritable pièce en plus dans la maison ! Une grande première pour les Cleaners !

Loulou 72 ans, artiste, musicien et ancien DJ à Ibiza, habite à Cogolin. Célibataire et papa d’une grande fille.

Loulou ne s’en cache pas, le ménage il déteste ça ! C’est simple il ne le fait jamais ! Alors chez Loulou la poussière c’est en couche bien épaisse ! Et si Loulou est musicien ce n’est pas pour rien : dès que quelqu’un lui parle ménage ou rangement il lui chante la sérénade et lui joue un air de pipo pour passer à autre chose …

Seulement au fur et à mesure du temps son appartement est devenu tellement sale et encombré que Loulou s’est coupé du monde. Même sa propre fille et ses petits enfants ne veulent plus venir chez lui !

Alors si Loulou fait mine de s’être habitué à ce joyeux bazar, au fond de lui il est malheureux de cette situation dont il ne sait pas comment se sortir.

C’est pourquoi ce sont Justine 32 ans, et son compagnon Olivier, 43 ans, qui ont décidé de prendre les choses en main et d’appeler les cleaners pour « sauver » leur ami Loulou de cette situation qui n’a que trop durée !

Aujourd’hui Loulou réalise qu’il ne peut plus vivre comme ça, sans se mettre en danger… et qu’ il doit absolument réorganiser sa vie…